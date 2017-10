Um lance inusitado chamou atenção na derrota do Grêmio para o Palmeiras por 3 a 1, neste domingo (22), pela 30ª rodada do Brasileirão .

Aos 35 minutos da etapa final, logo após o gol marcado pelo volante Michel, o atacante Dionathã estava na beira do gramado para entrar no jogo. O quarto árbitro ainda não havia levantado a placa informando a substituição. Sabendo que seria o escolhido para sair, Luan deixou o gramado antes mesmo que a troca fosse autorizada. Só que o jogo seguiu e, sem a entrada de Dionathã e com a saída precipitada de Luan, o Grêmio ficou momentaneamente com um a menos.