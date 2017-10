Uma atuação fraca do Grêmio, especialmente no segundo tempo, resultou na 10ª derrota do time no Brasileirão. Neste domingo (22), na Arena, a equipe de reservas não foi capaz de segurar a força do agora vice-líder do campeonato e, com isso, caiu para a quarta posição. Um fato desanimador, levando-se em conta a competição nacional, mas que não terá reflexos na Libertadores. Ao menos, é o que garante Renato Portaluppi.