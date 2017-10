Quando a bola rolar nesta quarta-feira, às 21h45 em Guayaquil, o Grêmio começará a disputar uma semifinal de Libertadores , neste formato, pela sexta vez. O time gaúcho tenta igualar o número de avanços para as finais que hoje é inferior ao de eliminações: três contra dois. De 1995 para cá, o Grêmio esteve numa semifinal de Libertadores por cinco vezes: se deu bem em 95 (ano do bicampeonato) e em 2007. Caiu em 96, 2002 e 2009.

Grêmio nas semifinais de Libertadores no formato confronto direto 1995 09/08 - Estádio George Capwell, em Guayaquil - empate em 0x0. 16/08 - Estádio Olímpico, em Porto Alegre - Grêmio 2x0 - gols de P. Nunes e Jardel.

1996 05/06 - Estádio Olímpico, em Porto Alegre - Grêmio 1x0 - gol de L. C. Goiano. 12/06 - Estádio Pascoal Guerrero, em Cáli - América 3x1 - gol de Jardel.

2007 30/05 - Estádio Olímpico, em Porto Alegre - Grêmio 2x0 - gols de Tcheco e C. Eduardo. 06/06 - Estádio da Vila Belmiro, em Santos - Santos 3x1 - gol de Diego Souza.

2009 24/06 - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte - Cruzeiro 3x1 - gol de Souza. 02/07 - Estádio Olímpico, em Porto Alegre - empate em 2x2 - gols de Réver e Souza.

Resumo 05 confrontos - duas classificações e três eliminações. 10 jogos com quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas.

No início da década de 80, formato era diferente Levando em conta os anos de 83 e 84, o Grêmio ganha mais duas participações em fases semifinais de Libertadores. No entanto, naquela época, o formato de disputa era diferente. A fase semifinal reunia seis times divididos em dois triangulares. Em cada grupo, os times jogavam entre si em turno e returno. Tanto em 83 quanto em 84, o Grêmio passou para a final pois fez mais pontos dentro dos triangulares.

1984

26/06 - Estádio Olímpico, em Porto Alegre - Grêmio 5x1 Flamengo - gols de Osvaldo (2), Caio, Renato Portaluppi e Tarciso.

03/07 - Estádio Guillermo Rosa, em Mérida - Grêmio 2x0 ULA Mérida - gols de Caio e Renato Portaluppi.

07/07 - Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro - Flamengo 3x1 Grêmio - gol de Guilherme.

10/07 - Estádio Olímpico, em Porto Alegre - Grêmio 6x1 ULA Mérida - gols de Caio, Tarciso (2), Guilherme (2) e De León.

15/07 - Estádio do Pacaembu, em São Paulo - Grêmio 0x0 Flamengo - jogo-extra em campo neutro. Grêmio classificado.