A casa do Barcelona, time mais popular do Equador, deve receber mais de 40 mil torcedores Reprodução / Flickr/Barcelona

O Grêmio chega ao final de outubro, 10º mês da temporada e menos de cinco semanas antes do encerramento do 2017 do futebol com apenas uma possibilidade de título no horizonte.

É a Libertadores ou nada.

É a Libertadores 2017 ou a luta nas últimas rodadas do Brasileirão 2017 por uma vaga na Libertadores 2018. O planejamento equivocado fez o Grêmio atirar um Brasileirão pela janela. A disputa pelo título era óbvia, natural. Faltou gestão, talvez visão.

O Grêmio arrancou em fevereiro com cinco títulos possíveis no calendário. Resta um. Perdeu quatro.

O Gauchão sumiu em nome da Libertadores, assim como o Brasileirão e a Primeira Liga. O derrota na Copa do Brasil foi no campo, nos pênaltis. O investimento foi correto.

A Libertadores é um grande título, é "o" título, mas os competidores são as grandes expressões do futebol do continente na temporada. A taça do torneio fornece entrada ao Mundial de Clubes da Fifa. O Real Madrid espera o campeão da América do Sul.

Em diferentes momentos do ano, na virada entre o primeiro e o segundo semestre, ninguém jogava como o Grêmio no Brasil. Se a final da Libertadores fosse disputada em agosto, os gaúcho seriam favoritos. Hoje, pleono outubro, não é. O River parece mais bem equipado. O Barcelona passou por Palmeiras e Santos. O Lanús é azarão, mas é argentino.

O jogo em Guayaquil, nas margens do Oceano Pacífico, é o mais importante de 2017. O Grêmio, que perdeu o ritmo depois de tantas mudanças e lesões, é uma incógnita. Contra o Corinthians, em São Paulo, ofereceu uma pequena amostra do seu poder real. Controlou o líder do Brasileirão. Foi melhor. Faltou o gol.

O Grêmio não pode mudar seu DNA no Equador. Precisa jogar como protagonista. Se mudar o estilo, recuar, será amassado pelo adversário. O jogo será ao nível do mar. A altitude não será problema.

A pergunta é? Qual o Grêmio que vai disputar a decisão em Guayaquil? O que empatou com o Corinthians ou o que perdeu para o Palmeiras?