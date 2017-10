Mesmo envolvido nas semifinais da Libertadores, a direção do Grêmio não esquece das tratativas para as renovações de contrato. Com muitos jogadores com a situação tendo que ser resolvida até o final do ano, é inevitável que as reuniões sigam de forma paralela aos jogos. Em Guayaquil, o presidente Romildo Bolzan fez um balanço das negociações que estão em andamento: