O Grêmio encaminhou a renovação com Walter Kannemann, 26 anos. Nos próximos dias, o zagueiro assinará a ampliação contratual com o clube. O novo vínculo terá validade até o final de 2020.

Kannemann foi comprado do Atlas-MEX em 2016 por U$ 1 milhão. Na época, assinou até dezembro de 2019. O Grêmio se prontificou a ampliar o contrato com o zagueiro para recompensar financeiramente o bom desempenho do jogador.

O mesmo foi feito com Geromel, que recebeu um reajuste salarial recentemente. Apesar do aumento, o contrato com o zagueiro não foi estendido. Geromel segue com vínculo até dezembro de 2019.