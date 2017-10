– O Grêmio. Já falei com o grupo no vestiário. Não estamos classificados. Conseguimos boa vantagem, mas não estamos na final da Libertadores – disse o técnico , ao mesmo tempo em que recordou o fato de o adversário ter eliminado o Santos, na Vila Belmiro, na fase anterior. – O Barcelona já deu provas de quanto é eficiente na Libertadores. Continua tendo o nosso respeito.

Enquanto Renato falava, dezenas de torcedores mandavam mensagens à Rádio Gaúcha, via WhatsApp, perguntando sobre o horário em que a delegação irá desembarcar de volta do Equador. A festa que é programada para o aeroporto, às 12h, contrasta com a seriedade com que o jogo de volta é encarado.