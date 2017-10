O primeiro passo para garantir a classificação à final da Libertadores foi dado com maestria pelo Grêmio em Guayaquil nesta quarta-feira . Ao ritmo de Luan, que voltava de lesão e balançou as redes duas vezes, o time de Renato Portaluppi aplicou uma goleada de 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU e deixou a situação do jogo da volta, na próxima quarta-feira na Arena, bem mais tranquila.

No jogo da volta, a missão é fácil, já que nesta fase da Libertadores ainda há gol qualificado fora de casa. Então, o Grêmio se classifica com qualquer vitória, empate e até com derrotas por dois gols de diferença. A partida só irá para os pênaltis se o Barcelona repetir o placar do Equador, o 3 a 0.