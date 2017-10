O Grêmio goleou o Barcelona-EQU, em Guayaquil, por 3 a 0. O resultado deixou a equipe de Renato Portaluppi muito perto da final da Copa Libertadores. Veja abaixo as notas dos atletas tricolores:

Marcelo Grohe

No primeiro tempo, muito bem nas intervenções. No segundo, fez uma defesa que teve o peso de um gol. Nota 9

Edilson

Uma atuação extraordinária. Marcou com seriedade, fez o segundo gol, de falta, e construiu, com raro brilhantismo, a jogada do terceiro. Saiu lesionado. Nota 9

Geromel

Um vacilo no início da partida, em disputa com Vera. Depois, teve qualidade de sobra para segurar o ímpeto do Barcelona, tanto em lances aéreos como por baixo. Nota 7

Kannemann

Colou em Ariel e anulou seu compatriota. Com determinação, voltou a mostrar que é um zagueiro moldado a desafios difíceis. Nota 8

Cortez

Outra boa atuação. Preparou de forma magistral a jogada do primeiro gol, com drible e cruzamento. No segundo tempo, alguma dificuldade com a velocidade de Marcos Caicedo. Nota 7

Jailson

Confirmou a fase de crescimento. Marcou com grande energia, com apurado senso de colocação. Uma tranquilidade para os zagueiros. Saiu cansado. Nota 8

Arthur

Sempre esteve perto de Damián Diaz, o criador do Barcelona. No segundo tempo, voltou a exibir a já reconhecida qualidade na distribuição do jogo. Nota 7

Ramiro

Muito combativo. Em nome da marcação, abdicou das chegadas à frente, uma de suas marcas. Tentou um arremate no segundo tempo. Nota 7

Luan

Virou chavão dizer que o Grêmio é outro time quando ele está em campo. Como sempre, esteve no centro das jogadas de ataque. E mostrou oportunismo para marcar o primeiro e o terceiro gols. Esbanjou técnica. Nota 9

Fernandinho

Sua velocidade foi importante para desestabilizar a defesa equatoriana. Uma jogada empolgante no segundo tempo, com uma sequência de dribles sobre seus marcadores. Nota 7

Lucas Barrios

Como sempre, foi solidário para ajudar na marcação quando o Barcelona tentou se impor na bola aérea. No ataque, sua contribuição não foi das melhores. Nota 6

Léo Moura

Se não teve a mesma competência ofensiva de Edilson, foi importante como marcador. Nota 6

Michel

Entrou com a partida já decidida em favor do Grêmio. E o Barcelona também não tinha mais força para atacar. Nota 5