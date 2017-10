O Grêmio está na decisão da Libertadores antes mesmo do segundo jogo desta semifinal contra o Barcelona . Só uma noite demoníaca, trágica e impossível na semana que vem, na Arena, seria capaz de reverter a perfeição desta quarta-feira, em Guayaquil.

O Grêmio goleou por 3 a 0 como se jogasse contra o time do Sindicato. Foi um show de um time organizado e com talento contra outro, amontoado e sem inspiração. Renato acertou ao nem pensar em Cícero desde o início. Entrou só no fim, para segurar a bola, e na vaga de Barrios.