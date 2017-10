Rodrigo BUENDIA / AFP

A novela da renovação do Grêmio com Luan ganhou mais um episódio na noite desta quarta-feira, após o 3 a 0 sobre o Barcelona-EQU. E o presidente gremista Romildo Bolzan foi claro: a proposta dentro dos limites financeiros do clube já foi feita e cabe agora o jogador aceitar (ou não) para decidir o seu futuro no Grêmio:

– O Grêmio formalizou uma proposta e está na espera da resposta do representante e do jogador. Continuo valendo da palavra do Luan que quer resolver essa situação da melhor forma possível. Mas o Grêmio chegou ao seu limite – disse o dirigente em Guayaquil.

Romildo não detalhou números. Mas as cifras, em caso de renovação, é de que o salário do jogador chegue a R$ 600 mil mensais. Há, no entanto, dois entraves: o primeiro é que Luan quer receber retroativo, como se tivesse assinado a renovação em janeiro, o que chega a cerca de R$ 3 milhões. O segundo é que o valor seja pago à vista.

Ainda assim, o presidente do Grêmio parece estar otimista com um desfecho favorável para o Grêmio, com a permanência do camisa 7 em Porto Alegre: