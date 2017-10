Para muitos, o Grêmio já está na final da Copa Libertadores após golear o Barcelona-EQU por 3 a 0 , em Guayaquil. Para Renato Portaluppi, não. Em entrevista coletiva após o duelo no Estádio Isidro Romero Carbo, o técnico tricolor fez esforço para manter os pés do grupo no chão.

Outro ponto importante comentado por Renato foi a escolha de Jailson no lugar de Michel, que ficou no banco de reservas. Segundo o técnico, a falta de ritmo de jogo do volante, assim como a de Luan, o obrigou a escolher apenas um dos jogadores recém recuperados.

— O planejamento se deu 100% dele no domingo de manhã, quando fechei portões e treinei a equipe que jogaria aqui, com o Luan. Treinamos bastante. A escolha do Jailson se deu porque vem com ritmo e jogando bem. O Michel, apesar de ter jogado (pelo Brasileirão), está voltando de cirurgia. Mas o que definiu mais foi por Jailson estar bem, e, com a volta do Luan, não podia botar dois jogadores sem ritmo de jogo. Ia ficar muito perigoso com dois jogadores sem o ritmo de jogo necessário — disse.