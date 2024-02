O Gauchão terá, neste sábado (20) o início da sua 1ª rodada. Serão jogos no sábado e outros dois no domingo (21). Atual campeão, o Grêmio abre a competição contra o Caxias, o vice de 2023. O jogo será no Centenário, às 16h30min. O Inter recebe o Avenida, no domingo, com portões fechados.