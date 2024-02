A primeira amostragem do Juventude de Roger Machado no Gauchão foi positiva. A equipe demonstrou bom toque de bola, sobretudo nos primeiros 20 minutos de partida. No final, vitória alviverde sobre o Santa Cruz, por 1 a 0, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho 2024. O gol foi marcado pelo centroavante Erick Farias, logo aos oito minutos. A partida foi disputada no Estádio Montanha dos Vinhedos.