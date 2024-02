Vai começar o Gauchão 2024 para o Juventude. E a equipe alviverde encara o Santa Cruz pela 1ª rodada, a partir das 19h. O jogo ocorre no Estádio Montanha dos Vinhedos, em Bento Gonçalves, devido a uma punição ao time de Santa Cruz do Sul ainda em virtude de incidentes na Divisão de Acesso do ano passado.