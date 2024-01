Faltam 10 dias para a bola rolar no Gauchão 2024. Caxias e Grêmio abrem o campeonato em 20 de janeiro, às 16h30min, no Centenário, em Caxias do Sul. Enquanto os times do Interior estão na reta final da preparação, na expectativa dos últimos jogos-treino, Grêmio, Inter e Juventude — que tiveram um 2023 mais longo — começaram a pré-temporada há poucos dias.