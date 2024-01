O Juventude completou uma semana de treinamentos nesta terça-feira (9), véspera do primeiro teste previsto na pré-temporada. O técnico Thiago Carpini vem realizado trabalhos com bola desde o primeiro dia, intercalando com as atividades físicas. Nesta quarta-feira (10), o alviverde encara o Sindicato dos Atletas Profissionais do Rio Grande do Sul. O confronto será no Centro de Treinamentos do clube, às 11h, aberto apenas para a imprensa. Para o técnico Thiago Carpini, não é possível definir um time nesta arrancada de trabalhos. O treinador já se antecipa e pede paciência aos torcedores no começo do Gauchão.