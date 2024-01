O Juventude acertou com mais um jogador do Santos. O Peixe acabou rebaixado para a Série B do Brasileiro e passa por uma reformulação no elenco de jogadores. O alviverde fechou a contratação do lateral-direito João Lucas, 25 anos. O atleta chega por empréstimo até o fim da temporada de 2024. O próprio time paulista confirmou a vinda do jogador ao Juventude pelas redes sociais.