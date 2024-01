Um ex-jogador e técnico do Juventude foi alçado ao maior posto que um treinador brasileiro pode alcançar. Dorival Júnior deixou o São Paulo para assumir a Seleção Brasileira. Como atleta, ele fez parte do time campeão da Série B de 1994, quando ainda era chamado somente por Júnior. E em 2005 teve também uma rápida passagem como treinador no Estádio Alfredo Jaconi.