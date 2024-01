Mais um técnico da Seleção Brasileira tem passagem pelo futebol caxiense. Dorival Júnior é o novo comandante da "amarelinha" e já defendeu as cores do Juventude, quando foi atleta e volante. Inclusive fez parte do time campeão da Série B de 1994, quando ainda era chamado somente por Júnior. Em 2005, teve também uma rápida passagem como treinador no Estádio Alfredo Jaconi.