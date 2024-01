O técnico Thiago Carpini terá um desfalque certo para o começo do Campeonato Gaúcho. O treinador não contará com o camisa 10 Nenê. O jogador se apresentou na quarta-feira para a pré-temporada do Juventude. Contudo, ainda está longe de voltar aos treinamentos. O atleta se recupera de uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Ele sofreu o trauma na partida contra o Vitória, pela Série B do Brasileiro. O jogo foi no dia 29 de outubro. Segundo Carpini, o meia deve ficar à disposição para os treinos somente no fim do próximo mês.