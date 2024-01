O Caxias encerrou a quinta semana de preparação para o Gauchão com mais um jogo-treino. Neste sábado (6), o time grená recebeu o Avenida, no Estádio Centenário, e venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Cézar Henrique, um dos contratados para 2024. Essa foi a terceira vitória em confrontos testes na pré-temporada grená. Antes, derrotou o Sindicato dos Atletas e o Novo Hamburgo.