O 2024 marcará um ano cheio de desafios para a dupla Ca-Ju. O Caxias estará na Série C com o objetivo de dar um salto imediato par a Segunda Divisão nacional. O Juventude retorna ao convívio dos maiores clubes do país e buscará a manutenção. Além disso, ambos sempre são candidatos a desbancar Grêmio e Inter no Campeonato Gaúcho.