Contratado há mais de um mês pelo Caxias, o centroavante Joel Vinícius foi oficialmente anunciado pela direção do clube nesta sexta-feira (5). O atleta de 29 anos estava no futebol do Bahrein. Ele realizou os primeiros trabalhos físicos no Estádio Centenário na quarta-feira (3) e assinou contrato com o Grená até o fim da Série C 2024.