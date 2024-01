Dentre os destaque do time do Caxias vice-campeão gaúcho em 2023 esteve a figura do lateral-esquerdo Dudu Mandai. Um dos melhores jogadores da posição. Mas logo na primeira rodada da Série D, contra o São Joseense-PR , uma lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo começou a dificultar a vida do atleta dentro de campo.