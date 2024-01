Maior artilheiro de uma única edição de Série D do Brasileiro, com 14 gols, o centroavante Eron terá o futebol japonês como destino em 2024. O atleta de 25 anos deixou o Caxias após o término da competição nacional, e com o acesso grená à Série C garantido. Mas antes mesmo de estrear pelo Vila Nova, o clube de Goiás negociou o jogador com o Vegalta Sendai, do Japão. A informação foi publicada pelo ge.globo.