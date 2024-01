O grupo de jogadores do Caxias voltou aos treinos na terça-feira (2), após a folga de fim de ano. A equipe grená iniciou a quinta semana de pré-temporada tendo em vista a disputa do Campeonato Gaúcho. A estreia oficial será em 20 ou 21 de janeiro, diante do Grêmio. Antes disso, o time de Gerson Gusmão encara o Avenida, no sábado (6) e São José, no dia 13.