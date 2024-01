Depois de quatro semanas de atividades, o Caxias começa a mostrar em campo, nos primeiros testes, uma evolução. Não apenas física, mas de entrosamento, com o novo elenco formado para 2024. Diante do Novo Hamburgo, no sábado, nova vitória por 1 a 0, no CT Baixada Rubra. Antes o time de Gerson Gusmão havia superado o Sindicato dos Atletas.