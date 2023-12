Uma das principais metas da direção do Caxias para 2024 é encontrar um substituto para Eron. O centroavante se tornou o maior artilheiro de uma edição da Série D, com 14 gols, e foi peça fundamental no acesso grená à Terceira Divisão neste ano. Um dos dois alvos do departamento de futebol grená para a posição foi apresentado na tarde desta quinta-feira (21). Álvaro, de 26 anos, desembarcou no Estádio Centenário querendo mostrar que chegou a sua vez de deixar uma marca no clube.