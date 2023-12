Novidade para 2024, o novo sistema de sócios do Caxias é um passo importante do clube para se aproximar ainda mais com a torcida grená. A plataforma foi lançada no começo do mês e até quinta-feira (21) 40% dos pouco mais de quatro mil associados fizeram o recadastramento necessário para acessar aos jogos no Estádio Centenário.