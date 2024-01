Morreu, nesta quarta-feira (3), aos 73 anos, Vitacir Pellin, ex-presidente e torcedor do Caxias. Ele lutava contra um câncer. O clube decretou luto oficial de três dias, com a bandeira a meio mastro. O dirigente comandou o grená em 2019, ano da conquista do título do Interior Gaúcho. Além disso, também fez parte do departamento de futebol um ano antes.