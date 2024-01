O Ypiranga realizou, neste domingo (7), o segundo jogo-treino da pré-temporada, visando as disputas de Gauchão, Copa do Brasil e Série C do Campeonato Brasileiro. No Estádio Colosso da Lagoa, o elenco treinado por Jerson Testoni venceu o Concordia, de Santa Catarina, por 3 a 0, com dois gols de Zé Vitor e um de Dudu Dall'Agnol.