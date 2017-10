Gilvan de Souza / Flamengo

O atacante Orlando Berrío recebeu uma notícia ruim nesta segunda-feira (23). Ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo na partida contra o São Paulo, na partida de domingo, no Pacaembu, e terá de ser operado. O colombiano foi submetido a um exame de imagem, que constatou uma ruptura do tendão patelar. O chefe do departamento médico do Flamengo, Márcio Tannure, explicou que o caso é complicado e que o camisa 28 deve precisar, pelo menos, de oito meses para voltar a jogar.

— Ele teve uma ruptura do tendão patelar do joelho esquerdo. É uma lesão cirúrgica. A cirurgia dele está programada para amanhã (terça). A princípio, vai ser operado amanhã. É uma lesão considerada complexa. No mínimo, oito meses para voltar a jogar. Tudo depende da recuperação dele. Cada paciente é um paciente. O prazo médio para retorno não dura menos de oito meses. Em alguns casos, podendo levar até mais tempo do que isso — explicou Tannure.

Berrío foi contratado no início deste ano junto ao Atlético Nacional, da Colômbia, por cerca de R$ 11 milhões. Ele tem vínculo com o Flamengo até fevereiro de 2019.