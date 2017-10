Após sofrer a derrota de virada no último domingo para o Atlético-MG por 3 a 1, o meia-campista Thiago Neves declarou que o revés para o rival não estava nos planos do clube celeste e afirmou que os desfalques dos atacantes Sassá e Raniel foram determinantes para o Galo sair vitorioso no Mineirão . Os dois atacantes estavam lesionados e sequer foram relacionados para o embate. O camisa 30 lamentou as chances desperdiçadas do Cruzeiro no primeiro tempo e disse que faltou um centroavante para definir o duelo.