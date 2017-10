Vítor Silva / SSPress/Botafogo

A tarde deste domingo gerou uma confusão envolvendo Bruno Silva, Botafogo e o Cruzeiro. O volante do Alvinegro recebeu uma sondagem recente do clube mineiro, mas o atual presidente da Raposa, Gilvan de Pinho Tavares, declarou, antes do clássico com o Atlético-MG, que está "acertado" com o meio-campista do Glorioso. Um equívoco. A direção que assumirá o clube mineiro em janeiro, no entanto, explicou, conforme apuração do Globoesporte.com, que o negócio não está fechado. E está longe disso.

Apesar do contato inicial, tanto o empresário do atleta, Carlinhos Sabiá, quanto a diretoria do Alvinegro Carioca negam o negócio. O vínculo do camisa 8 vai até o final do ano que vem e há multa rescisória. O clube, no entanto, não pretende se desfazer do jogador, a princípio, e garante não ter sido procurado até o momento.

O interesse do Cruzeiro não surgiu neste domingo, e o estágio do negócio já foi explicado durante essa semana. Importante para o Botafogo, Bruno Silva brigaria por posição no recheado meio-campo mineiro, mas que deverá ser reforçado após a renovação de Mano Menezes.