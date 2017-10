MIGUEL ROJO / AFP

Com a "novela" Mano Menezes encerrada, a nova direção do Cruzeiro foca agora na construção do elenco para a temporada de 2018, onde o clube terá como principal competição a Copa Libertadores. Um possível reforço que vem circulando na Raposa é o volante Bruno Silva, atualmente titular absoluto no Botafogo.

Se por um lado a atual gestão é cautelosa ao tratar do assunto, do outro, o presidente eleito, Wagner Pires de Sá, confirmou que o clube tem interesse em contar com o jogador em 2018. Bruno Silva tem contrato com o Botafogo até o final do ano que vem.

_ Possibilidade há. Estudar as diversas opções é da nossa vontade. Mas temos que escutar o técnico, e nada melhor que o Mano para falar sobre isso. Tem vários nomes que a gente fala (para o Mano) _ afirmou o presidente, em conversa com o Globoesporte.com

O Botafogo detém apenas 50% dos direitos do jogador _ os outros 50% pertencem à Ponte Preta. O Cruzeiro pretende apenas uma parte dos direitos do jogador. Bruno Silva é um dos três ou quatro nomes supostamente pedidos por Mano Menezes à nova gestão do clube.