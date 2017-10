Pelé ficou dois anos sem falar com e sobre o Santos. Mas, nesta segunda-feira, quando o Rei do Futebol completa 77 anos, a homenagem feita pelo clube ao ídolo foi respondida nas redes sociais.

O Peixe divulgou um vídeo em que jogadores e presidente dão depoimentos a Pelé. Em seu perfil no Twitter, o maior ídolo do clube e do Brasil disse: