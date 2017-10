Divulgação / Divulgação/Palmeiras

Os três jogadores machucados no Palmeiras, Michel Bastos, Guerra e Willian, estão trabalhando em dois períodos na Academia de Futebol, mesmo no período de folga. De domingo a terça, último dia de descanso para o restante do grupo, o trio terá o Centro de Excelência à disposição para acelerar suas recuperações.

Michel está com uma inflamação no joelho, que o tirou das convocações das últimas duas partidas. Contra a Ponte Preta, por exemplo, o camisa 15 deu lugar a Arouca na relação - o volante voltou a atuar depois de nove meses.

Já Guerra sofreu há cinco dias uma luxação acromioclavicular no ombro direito, após uma dividida com Mina durante o treino. A previsão do departamento médico palmeirense era de retorno em até quatro semanas para o meia.

O prazo é próximo ao dado para a volta de Willian, que teve um edema na coxa direita no primeiro tempo do jogo contra a Ponte Preta. Borja o substituiu contra o Grêmio e teve boa atuação - o colombiano deve ser mantido na equipe durante este período sem o artilheiro do ano, com 17 gols.

Até os titulares da partida contra o Grêmio puderam ir ao CT nesta manhã para realizar o trabalho regenerativo - Moisés foi um deles.