Foi uma derrota natural para o Palmeiras . O time era praticamente reserva. Michel e Luan estavam em campo apenas para adquirir ritmo de jogo, visando a partida contra o Barcelona. O Verdão, dono do plantel mais rico do futebol brasileiro, se aproveitou da situação e construiu sua vitória.

Os poucos torcedores que foram na Arena, quando ouvidos por Duda Garbi, na Rádio Gaúcha, entenderam que a cabeça já estava na quarta-feira. Aliás, agora tudo é Libertadores . O estádio do Barcelona estará lotado e o time equatoriano vai lutar muito para sair com a vantagem. O Grêmio buscará voltar vivo para, na Arena, conquistar a classificação. O Campeonato Brasileiro ficou para trás.

Renato terá todos os titulares para enfrentar o Barcelona. As atuações de Michel e Luan, ontem, os credenciou para retornarem ao time. Renato quer a manutenção do esquema que deu os melhores resultados na temporada. Cícero deverá ficar no banco de reservas.