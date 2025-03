João Fonseca é o 23º melhor da temporada em ranking divulgado pela ATP

Grande estrela do momento e principal promessa do circuito, o carioca João Fonseca é o 23º colocado na chamada " Corrida para Turim ", que é a classificação que leva em consideração apenas os pontos conquistados nesta temporada e que definirá os oito jogadores que disputarão o Masters Finals, na Itália.

Com 477 pontos, ele está a 308 do tcheco Tomas Machac, que venceu o ATP 500 de Acapulco , e passou para a oitava posição.

O tenista carioca de 18 anos é o 80º do ranking mundial, duas posições abaixo da semana anterior, e lidera a classificação do Next Gen, torneio que será disputado entre os oito melhores jogadores sub-20 no final do ano e que em 2024 foi vencido pelo brasileiro.