César Greco / Palmeiras/ Divulgação

O Palmeiras venceu o Grêmio por 3 a 1 e atingiu a terceira vitória consecutiva sob o comando de Alberto Valentim, com isso o treinador interino vai ganhando mais força para a sua efetivação no cargo e o coro dos jogadores cresce na mesma intensidade. Após a partida deste domingo, foi a vez de Moisés se juntar a Dudu e Edu Dracena para fazer lobby pelo técnico.

- É um excelente treinador, que tem ideias muito positivas, está fazendo um grande trabalho, tem fome de trabalhar, um cara que estuda e é muito positivo. Se a gente for consultado, é claro que a gente vai falar a verdade, que é um treinador que a gente confia e que a gente acredita no trabalho a médio e longo prazo — declarou o camisa 10 do Verdão.

De acordo com Moisés, a rápida assimilação das ideias de Valentim pelo grupo foi surpreendente. Sem desvalorizar o trabalho de Cuca, o meio-campista palmeirense tentou explicar os métodos do treinador interino e fazer mais elogios.

— Realmente é surpreendente, a gente assimilou muito rápido as ideias do Valentim. Não que as do Cuca estavam erradas, não é isso, só que a gente precisava dar uma resposta para a gente mesmo. A gente já vinha tendo uma melhora com Cuca, acabou que a gente deu duas derrapdas e agora com o Alberto a gente tinha que procurar evoluir, ouvir o que ele tinha de ideias e assimilar o mais rápido possível.