Entre vaias e aplausos, Santos e Atlético-GO se enfrentaram na tarde deste domingo na Vila Belmiro. O Peixe levou a melhor, venceu o duelo por 1 a 0 e está na terceira posição da tabela do Campeonato Brasileiro, empatado com o Palmeiras com 53 pontos, a seis do Corinthians. Já o Dragão ocupa a 20ª posição, com 26. O líder joga nesta segunda contra o Botafogo, no Rio.