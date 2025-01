Educadores diziam que celular era "concorrente absolutamente desleal", lembra autor da lei que restringe smartphones nas escolas

Alceu Moreira participou do Gaúcha Mais instantes antes da lei de sua autoria ser sancionada pelo presidente Lula.

O deputado federal Alceu Moreira (MDB-RS) autor da lei que restringe o uso de celulares em escolas públicas e privadas no Brasil, disse que a iniciativa não é uma proibição total, mas uma forma de disciplinar o uso dos dispositivos. O parlamentar comentou sobre a legislação, sancionada nesta segunda-feira (13), no Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha.

A legislação estabelece que o uso de celulares no ambiente escolar será restrito, inclusive durante intervalos e recreios, sendo permitido apenas para fins pedagógicos, acessibilidade a estudantes com deficiência ou em casos de violência nas proximidades da instituição de ensino. Moreira ressaltou que a medida, que começará a valer para o ano letivo de 2025, segue uma tendência internacional.

— Vários países do mundo que são exemplos em educação estão tomando essa providência. E várias escolas no nosso país já estão adotando essas práticas — afirmou.

Para os alunos da Educação Infantil e dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), o porte será proibido, salvo para fins de inclusão ou acessibilidade. Já para os estudantes do Ensino Médio e dos Anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), o uso será permitido, desde que os aparelhos permaneçam guardados na mochila ou em local adequado.

— É um instrumento que não pode ser excluído da sala de aula. Muito pelo contrário, deve ser introduzido com motivação e técnica pedagógica, para que o aluno utilize essa ferramenta de forma eficaz na absorção de conteúdo — complementou o parlamentar.

O deputado acredita acredita, mesmo com a sanção, que a aplicação nas escolas não será imediata. Ele conclama a sociedade para que se una em torno da causa:

— Não dá para imaginar uma lei como se corta uma fatia de queijo, não é verdade? A aplicabilidade dela vai levar um certo tempo neste processo. Mas se as direções das secretarias de Educação dos estados e dos municípios se unirem com os professores, com a classe, com as famílias, nós vamos vencendo gradativamente isto. O que não dá é pra tirar o celular e deixar no vazio.

Tramitação difícil

Questionado sobre as críticas que recebeu durante a tramitação do projeto, Moreira destacou a resistência enfrentada.

— Tinha gente que dizia que era uma intervenção em sala de aula, que não permitia liberdade, que não dava acesso à tecnologia. Outros diziam que isso era uma autoridade do professor. Ouvi muitas argumentações — relatou o parlamentar.

O deputado abordou ainda os desafios enfrentados pelos professores na disputa pela atenção dos alunos.

— Eu estava falando da absorção de conteúdo e as pessoas diziam: "Olha, tem um concorrente absolutamente desleal, que é o celular. Eu estou lecionando geografia, história, matemática, e meu aluno tem um telefone celular com a tela aberta. Não tem como concorrer" — exemplificou.

Apesar da restrição, Moreira reforçou que a lei não é uma proibição total, mas uma forma de disciplinar o uso dos dispositivos.

— Se as telas conseguem atrair a curiosidade das crianças, nós também podemos usar as telas para apresentar conteúdos pedagógicos com um modelo educacional que chame a atenção delas. Assim, a tela passa a ser um espaço de descoberta do conteúdo a ser aprendido. O projeto não é para proibir o uso do celular. Ele disciplina o uso. Só pode ser utilizado para fins pedagógicos — explicou.

