Os resultados do levantamento realizado pela organização Todos Pela Educação, com foco na rede pública municipal de Porto Alegre, indicam que há deficiências no ensino que precisam ser investigadas e melhoradas. Conforme a pesquisa, que contou com dados da Pnad Contínua do IBGE e outros índices educacionais, apenas 75% dos jovens completam o Ensino Fundamental até 16 anos na Capital.