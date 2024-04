A avaliação diagnóstica da rede municipal de Porto Alegre chegou com boas notícias: o desempenho dos estudantes melhorou em língua portuguesa e matemática. Na comparação entre o primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2024, o maior ganho foi nas competências dos alunos do 5º e do 9º ano do Ensino Fundamental, em especial, em português.