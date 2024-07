Vale do Taquari Notícia

Vínculo com a comunidade, investimento e herança germânica garantem sucesso de Westfália na alfabetização

Município teve destaque no índice de alfabetização do IBGE, com a melhor taxa do Rio Grande do Sul. Moradores se orgulham do indicador e explicam que é resultado de longa caminhada de valorização da área

15/07/2024 - 18h00min