Pelo menos três municípios gaúchos anunciaram, nesta semana, que não será necessário comprovar vacina contra a covid-19 para a matrícula nas escolas. O debate surgiu após a inclusão da dose no cronograma do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A partir de 2024, o imunizante passa a fazer parte das vacinas obrigatórias do calendário vacinal, bem como a proteção contra sarampo, caxumba, rubéola e poliomielite, por exemplo.