O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, foi um dos convidados desta quinta-feira (8) do programa Gaúcha Atualidade, transmitido direto do Mercado Público de Porto Alegre, no Centro Histórico, em edição especial comemorativa aos 97 anos da Rádio Gaúcha. Durante o programa, Leite comentou sua participação em reunião com outros governadores e com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, na véspera, que tratou a situação da dengue no país, e também falou sobre os decretos com corte de benefícios fiscais, que entrarão em vigor em abril.