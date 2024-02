Na tarde desta quarta-feira (7), o governador Eduardo Leite participou de uma reunião virtual com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, que debateu a situação da dengue no país. O chefe do Executivo gaúcho pediu que sejam feitos esforços para o avanço “seguro e ágil” da produção dos imunizantes. O Estado não tem previsão de receber vacinas no Sistema Único de Saúde (SUS) e sofre com falta de imunizantes na rede privada.