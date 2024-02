A primeira sessão do ano na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (6), mobilizou aliados do Palácio Piratini e membros da oposição em torno da proposta de CPI para apurar as sucessivas falhas no fornecimento de energia no Rio Grande do Sul. Enquanto o governo trabalha para barrar a iniciativa dos adversários, PT e PL se uniram na busca por adesões à comissão de inquérito.